Paulistão encerra jejum e terá quarteto nas semifinais após 6 anos

Hoje a Federação Paulista de Futebol fará uma reunião para definir as datas e horários dos dois confrontos de semifinal, sendo que os duelos serão com torcida única dos mandantes.

Por motivos de segurança, os duelos serão realizados em dias diferentes justamente por envolverem grandes torcidas da capital. A tendência é Corinthians x Santos no domingo e Palmeiras x São Paulo em outro dia — a diretoria alviverde trabalha para ter o jogo na segunda-feira, a fim de poder contar com seu estádio com capacidade máxima.

O Paulistão de 2019 foi o último a contar com o quarteto. O Estadual teve Corinthians e São Paulo como finalistas, e o Alvinegro ficou com o título.

Desde então, pelo menos um dos quatro não chegou à semifinal. O Palmeiras é o único a chegar pelo menos às semifinais em todas as edições neste intervalo.

As edições de 2021 e 2022 foram as que chegaram mais perto, com Corinthians, São Paulo e Palmeiras semifinalistas. O Santos e não avançou ao mata-mata em nenhum desses anos.