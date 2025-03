Palmeiras: Estêvão é mais desequilibrante do que o Endrick, dispara Arnaldo

Destaque do Palmeiras nas quartas de final do Paulistão, Estêvão tem mais potencial para decidir partidas do que tinha Endrick, afirmou Arnaldo Ribeiro, no Posse de Bola, do Canal UOL, nesta segunda-feira (3).

Na opinião do comentarista, quando tem Estêvão em campo, o Palmeiras pode até não jogar bem, mas as chances de vencer seguem altas pela capacidade que o atacante tem mostrado de desequilibrar os rivais.