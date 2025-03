Onde vai passar São Paulo x Novorizontino pelo Paulistão? Como assistir

Desta vez, o São Paulo, líder do Grupo C com 19 pontos - um a mais que o Novorizontino -, busca um final diferente. O Tricolor passou por um momento difícil na reta final da primeira fase, ficando cinco jogos sem vencer, mas se recuperou na última partida, ao derrotar o São Bernardo por 3 a 1, fora de casa.

Classificação e jogos Paulista

O Novorizontino vem com uma invencibilidade de seis partidas na temporada. Na última rodada da primeira fase, o Tigre venceu o Botafogo-SP por 2 a 1.

São Paulo x Novorizontino -- Campeonato Paulista 2025