Novorizontino quer aprontar novamente contra o São Paulo: 'Sem medo'

"A gente trouxe jogadores fisicamente melhores, tecnicamente melhores. É uma equipe bastante forte mentalmente", completou.

O treinador também elogiou a mentalidade de sua equipe, que conseguiu reverter resultados adversos em jogos recentes. "A parte mental é muito forte. A equipe se reorganiza e consegue buscar resultados, mesmo em situações adversas", destacou.

Sobre o São Paulo, ele reconheceu a qualidade técnica do adversário. "Tecnicamente é um dos times mais bem recheados do futebol brasileiro, eu comparo até a nível de um Flamengo, são atletas que, mesmo neutralizando o esquema tático, se resolvem na individualidade", analisou.

O treinador também comentou sobre o trio de jogadores do São Paulo, Lucas Moura, Oscar e Calleri. "É um trio que qualquer treinador no futebol brasileiro e mundial gostaria de ter. O Calleri é um matador, e o Oscar é um jogador muito leve que se resolve com um toque", disse.