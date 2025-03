Neymar não preocupa Santos após susto e viaja ao RJ em folga de Carnaval

O craque viajou para sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde vai passar a folga hoje e amanhã com a família. Ele voltará a treinar na quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar. Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade. Estou feliz demais por estar voltando para minha melhor forma física Neymar, no Instagram

Neymar, então, deve estar à disposição do Santos na semifinal contra Corinthians ou Palmeiras. O adversário dependerá do confronto entre São Paulo e Novorizontino hoje, no Morumbi. Se o São Paulo avançar no tempo normal, o Peixe pegará o Corinthians. Se o São Paulo passar nos pênaltis ou for eliminado pelo Novorizontino, o rival será o Palmeiras.