Memphis vira protagonista e lidera participações em gols no Corinthians

Mesmo com a vida agitada fora dos gramados, Memphis Depay segue repetindo os bons números da temporada passada no Corinthians. Em 11 jogos, o atacante ultrapassou Talles Magno nas participações em gols e lidera o ranking de protagonismo no ataque.

O que aconteceu

Desde o início do ano, a agenda extracampo de Memphis Depay tem incomodado parte da torcida alvinegra. A preocupação seria como os vários compromissos do craque poderiam impactar no seu futebol e desempenho. Só nesses primeiros dois meses, Memphis gravou videoclipes, lançou um álbum com MC Hariel, foi entrevistado em programa de auditório e realizou três festas de aniversário.

No entanto, os números do atacante holandês provam que o comportamento fora das quatro linhas não impactou no desempenho. Inclusive, a sequência de protagonista impressiona desde a partida com o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 6 de fevereiro.