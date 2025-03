Inter pressiona, mas Santos vive impasse e está pessimista por Thiago Maia

A negociação envolve o Santos assumir a dívida do Inter com o Flamengo por Thiago Maia. O valor acordado é de cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 20,8 mi).

Na reta final das tratativas, o Rubro-Negro pediu a garantia do pagamento dos direitos de transmissão. A Rede Globo não aceitou.

O Peixe, então, precisa do aval da Globo ou do ok flamenguista por uma outra garantia. A nova gestão do Rubro-Negro tenta evitar calotes e exigirá garantias para qualquer acordo. Sem muitas alternativas, o Santos já cogita encerrar as tratativas.

O Inter, que receberia 2 milhões de euros (R$ 11,8 mi) além do fim da dívida, cobra uma resolução. Thiago Maia está em São Paulo e aguarda por um desfecho.

A negociação se arrasta desde dezembro. Thiago Maia quer voltar ao Santos, clube que o revelou.