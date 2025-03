Filha de Maradona diz que família vive com medo da máfia desde morte do pai

Filha mais velha de Diego Maradona, Dalma contou que a família vive com "medo da máfia" desde a morte do craque argentino, em novembro de 2020. O julgamento dos profissionais da saúde acusados de negligência criminosa e imperícia na morte do craque inicia na próxima terça-feira, dia 11, na Argentina.

A minha mãe [Claudia Villadañe] está preocupada porque tem medo, medo da máfia, daqueles que controlam tudo, que têm dinheiro e poder. Dalma Maradona, no podcats Angel Responds, do canal do YouTube Bondi Live