Ex-Manchester que escapou de desastre aéreo ganha na loteria aos 82 anos

Ele assinou contrato com o clube em 1957, quando tinha 15 anos. Um ano depois, mudou-se para uma casa ao lado do estádio do clube, o Old Trafford.

Em fevereiro de 1958, o time principal do Manchester United sofreu um acidente aéreo em Munique, na Alemanha. Vinte e três pessoas morreram, incluindo seis jogadores.

Cliff estava treinando nas categorias de base na época do acidente, Apesar de ter assinado um contrato para jogar no time profissional e ter sido contratado por Matt Busby, o técnico daquela equipe.

Ele jogou pelo United por dois anos antes de ir para o Nottingham Forest, onde encerrou a carreira precocemente.

Presente para a família

Aposentado após realizar 26 operações no joelho, Cliff permaneceu em Nottingham, onde virou encanador. Aos 82 anos, tem três filhas, sete netos e três bisnetos.