Empresário vê Vitor Roque no Palmeiras por 2 anos e compara com Encrick

André Cury, inclusive, acredita que o destino no centroavante será o Campeonato Inglês: "Pode voltar a qualquer clube da Europa, mas na Premier League, que hoje em dia tem mais clubes com capacidade financeira".

Faltou a paciência do Real?

Cury apontou a pressão por rendimento e a chegada em janeiro — no meio da temporada europeia — como fatores que atrapalharam Vitor Roque no Barcelona. O jogador chegou ao Barça em janeiro de 2024 e foi emprestado ao Betis em agosto do mesmo ano.

O empresário comparou a situação do centroavante à de Endrick no Real Madrid. O camisa 16 está em sua primeira temporada na Europa, é pouco utilizado pelo time merengue, mas o clube não pensa em saída. Situação oposta à de Vitor Roque, alvo de críticas por não deslanchar na Espanha.

As pessoas querem que o jogador renda automaticamente, de um dia para o outro. O jogador fez uma temporada em dois clubes no primeiro ano na Europa e marcou nove gols. [...] Qualidade não falta. Tem potência, tem qualidade, tem tudo. Mas, obviamente, as coisas não podem ser assim. Veja como o Real Madrid está cuidando do Endrick. Não o empresou. Se em janeiro o [Real] Madrid empresta o Endrick, o projeto não tem estabilidade. André Cury