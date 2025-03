Craques decidem nas quartas do Paulistão e 'pressionam' trio do São Paulo

Neymar foi outro a chamar a responsabilidade para si na classificação do Santos diante do Bragantino. Assim como Memphis, ele participou dos dois gols da sua equipe, mas na ordem inversa. O craque balançou a rede em cobrança de falta no início do duelo e depois bateu o escanteio que resultou no gol de João Schmidt.

Os adversários de Corinthians, Palmeiras e Santos já sabiam que teriam trabalho nas quartas, pois no futebol é comum os grandes jogadores aparecerem nos momentos decisivos.

Os caras são grandes jogadores. Ano passado foi muito difícil marcar o Estêvão, ele está em grande nível. Espero que ele continue assim para ajudar a nossa seleção a conquistar os objetivos, a Copa do Mundo. Ele vai ajudar muito. O Memphis é um grande jogador, desde que chegou ao Brasil tem mostrado isso. Tenho certeza que ele fez um grande jogo hoje.

Reinaldo, lateral do Mirassol

Quem também se rendeu ao talento dos craques foi o lateral Angileri, que estreou no Corinthians e deu a assistência para o gol de Memphis.

É um jogador de outra dimensão, que demonstra isso com a categoria que tem. Para mim é importante voltar ao futebol depois de muito tempo e dar uma assistência para Memphis.

Angileri, lateral do Corinthians

São Paulo entra em campo pressionado

Lucas e Oscar comemoram gol do São Paulo sobre o Corinthians em duelo do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

A coincidência entre os craques "pressiona" Lucas, Oscar e Calleri no duelo restante das quartas, entre São Paulo e Novorizontino. Principais nomes do elenco tricolor, as expectativas da torcida recaem principalmente neles para o time não ser o único grande do estado fora da semifinal. A bola rola no Morumbis a partir das 20h (de Brasília).