Classificação e Vitor Roque garantem 'folgas inéditas' ao Palmeiras

O Palmeiras ganhou três dias de folga após a classificação para as semifinais do Paulistão. A equipe se reapresenta na próxima quarta-feira (5) para iniciar a preparação para o jogo do próximo fim de semana. A classificação sem sustos contra o São Bernardo e o anúncio de Vitor Roque garantem "folgas inéditas" no Alviverde após críticas pesadas no ano passado.

O que aconteceu

As folgas do elenco foram alvo de críticas da torcida no ano passado após as eliminações precoces na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, mas pouco se falou sobre o tema após o jogo — o que em 2024 acontecia mesmo com resultados positivos na reta final do Brasileirão em jogos no Allianz Parque: "Não é mole não, é muita folga para pouca obrigação!".

Abel chegou a dizer em coletiva de imprensa que o intervalo maior entres os jogos e as folgas ajudaram na preparação da equipe. O técnico sempre teve aval total da direção e da comissão técnica para dar as folgas.