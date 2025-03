Alisson sobre clássico com Palmeiras: 'Não é momento de pensar na grama'

O meio-campista Alisson evitou o tema gramado sintético após a classificação do São Paulo para semifinal do Paulistão, que confirmou o duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque.

O que ele disse

Os clássicos Palmeiras e São Paulo são grandes jogos há bastante tempo. Sabemos da equipe, a qualidade que eles [Palmeiras] têm, a força jogando no estádio pelo costume de jogar, é um campo bem mais rápido que o natural. Mas não é momento de pensar na grama, temos que pensar no que a nossa equipe pode fazer de melhor. Tenho certeza que vamos entrar bem forte e conquistar nosso objetivo de chegar à final do Paulista. Alisson, em entrevista à TNT.

O que aconteceu

Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na fase de grupos do Paulistão, no Allianz Parque, e a partida acabou empatada em 0 a 0. Na ocasião, Lucas e Oscar começaram o jogo no banco de reservas por conta do gramado sintético e entraram no 2º tempo.