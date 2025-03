Wolverhampton teme punição longa a Matheus Cunha após expulsão por agressão

Na prorrogação da partida, Cunha discutiu com Milos Kerkez após disputa de bola. O jogador, então, deu socos e uma cabeçada no adversário e acabou expulso quando o jogo estava empatado por 1 a 1.

Matheus deixou o gramado do Vitality Stadium revoltado e precisou, inclusive, ser escoltado aos vestiários. A decisão da vaga às quartas de final foi para as cobranças de pênaltis e o Bournemouth levou a melhor por 5 a 4.

Ainda no sábado, o brasileiro pediu desculpas através de sua conta no Instagram, reconhecendo que perdeu a cabeça no final do jogo.

"No fim, outro jogo em que vocês fizeram o melhor. Eu não poderia ter perdido a cabeça. Desculpe", disse Matheus Cunha.

Retrospecto negativo

Cunha já havia sido suspenso por dois jogos e multado em 80 mil libras nesta temporada após um desentendimento com um integrante da equipe de segurança do Ipswich Town.