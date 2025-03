'Ainda Estou Aqui': Torcedor do Bota, diretor tem dívida a receber do clube

Os irmãos Moreira Salles já estudaram "compra" do futebol do Botafogo. Em 2018, antes da Lei da SAF, a dupla cogitou investir no departamento de futebol e o separar do clube social. À época, os dois, no entanto, ressaltaram que a ideia seria apenas assumir a posição de financiadores e acionistas, sem pretensão de participação política ou com cargos diretos no dia a dia do time.

Em 2023, Walter foi apontado como cineasta mais rico do mundo. Ele ultrapassou nomes como, por exemplo, George Lucas, criador de 'Star Wars'.

"Ainda Estou Aqui" concorre a três estatuetas nesta noite — filme internacional, melhor atriz, com Fernanda Torres, e melhor filme, indicação inédita para o país. O brasileiro foi diretor de filmes como 'Central do Brasil' e 'Diários de Motocicleta'.

Fortuna dos Moreira Salles

Walter Salles Júnior se tornou, junto com seus três irmãos — Pedro, Fernando Roberto e João —, um dos maiores acionistas do Unibanco após a morte de seu pai em 2001. Em 2009, quando o Unibanco se fundiu com o Itaú e foi renomeado Itaú Unibanco, ele manteve sua participação relevante no gigante financeiro.

Os irmãos também receberam de herança a CBMM, líder mundial na fabricação de nióbio, cujo lucro no ano fiscal referente a 2022 atingiu R$ 4,5 bilhões.