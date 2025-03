Vitor Roque pode estrear logo no Palmeiras, mas Abel pede calma: 'Um jovem'

Estreia surpresa de zagueiro é bom indício de que Vitor Roque pode ao menos ser relacionado no próximo jogo. O zagueiro Micael fez apenas quatro treinos pelo Palmeiras e já foi titular da equipe na partida contra o São Bernardo nas quartas de final.

Vitor Roque pode jogar como camisa 9, mas deve ter um parceiro ao seu lado. Abel Ferreira ensaiou um Palmeiras com dois atacantes neste início de temporada, mas a lesão de Maurício retardou o plano. Com Paulinho em reta final de recuperação e a chegada de Roque, é bem possível imaginar um ataque com os dois juntos.

"É um jogador com características diferentes do Thalys e do Flaco [López]. É um jogador rápido, que ataca a profundidade, dá apoio. Apesar de não ser grande, é forte, segura o jogo e já pudemos sentir na pele o que ele pode fazer", disse Abel sobre as características do atleta.

O Palmeiras fechou o acordo em 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual) pelo centroavante, mais 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus por 80% dos direitos econômicos. O jogador se tornou o mais caro da história do futebol brasileiro.

Abel adota cautela com Vitor Roque pelo histórico recente do jogador. Vitor chegou com peso de uma grande joia no Barcelona, mas não fez sucesso. Foi emprestado ao Bétis, e também não foi titular absoluto. O jogador retornou ao Brasil também para reencontrar seu futebol.