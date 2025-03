Grêmio: Volpi vira herói em 10 dias e rebate críticas pegando pênaltis

Depois de um mês e meio no clube, hoje o cenário é completamente diferente da minha chegada, mas isso não é sinal de nada que vai ser para sempre. Eu digo sempre que o trabalho e a provação tem que ser todos os dias, o Grêmio é uma equipe gigante, com uma história maravilhosa de goleiros e a gente tem que estar provando todos os dias para ter esse carinho imenso do torcedor tricolor. Tiago Volpi, ao Premiere

Volpi precisou justificar sua contratação logo na apresentação pelo Tricolor gaúcho. O arqueiro minimizou as críticas dos torcedores e afirmou que vive o "auge da carreira".

Eu não consigo controlar o que vem de fora. Eu consigo controlar o que está na minha cabeça, o que está no meu corpo e as coisas que eu posso fazer. O que eu vou fazer é trabalhar o mais forte possível para reverter essa situação dentro de campo. [...] Pela idade que eu tenho hoje, com 34 anos, acredito que eu viva o auge da minha carreira. Tanto no ápice técnico como no ápice físico também. Tiago Volpi

O diretor de futebol Guto Peixoto saiu em defesa do goleiro e apontou "má vontade" do torcedor. Ele se posicionou após derrota tricolor para o Juventude, por 2 a 0, no início de fevereiro.