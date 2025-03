Santos x Red Bull Bragantino: horário e onde assistir ao jogo pelo Paulista

A única vantagem para quem teve melhor campanha é jogar a partida decisiva em casa. Quem vencer estará na próxima fase e em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.

O Santos deu uma arrancada no final da 1ª fase, vencendo as três últimas partidas. Com boa participação de Neymar, o Peixe marcou nove gols e sofreu apenas um no período.

O Red Bull Bragantino também conseguiu uma arrancada no final para se classificar em segundo lugar no Grupo B. O Massa Bruta venceu Noroeste, Mirassol e Ponte Preta para ficar com a vaga.

Santos x Red Bull Bragantino -- Campeonato Paulista 2025

Data e hora: 2 de março, às 20h45 (de Brasília)

2 de março, às 20h45 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Vila Belmiro, em Santos (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming), Zapping TV (streaming) e CazéTV (Youtube)

