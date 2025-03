Santos vence Bragantino com brilho de Neymar e terá clássico fora na semi

O time comandado por Pedro Caixinha volta a campo no próximo final de semana necessariamente como visitante. As semis terão novamente o formato de confronto único, com 9 de março como data base, e serão disputadas nos estádios dos times com as melhores campanhas.

Classificação e jogos Paulista

Neymar segue em busca de manter a escrita de sempre chegar à final do Paulistão. O craque disputou o campeonato entre 2009 e 2013 e esteve na decisão todas as vezes —venceu três títulos e ficou com dois vices.

Neymar comanda Santos à semi

Neymar, do Santos, comemora seu gol contra o Bragantino, pelas quartas do Paulistão Imagem: Divulgação/Santos

Neymar chamou a responsabilidade e inaugurou placar logo cedo no estilo ousadia e alegria. O camisa 10 buscou a bola desde o início, liderando a equipe da casa e infernizando os adversários por todo o gramado, mas principalmente pela esquerda. Foi por lá onde criou a jogada em que sofreu falta e converteu a cobrança.

O jogo seguiu em alta intensidade após o gol e passou a ter trocação franca entre os times. O Bragantino partiu para o ataque, enquanto o Santos continuou explorando as jogadas em velocidade, só que sem conseguir controlar o ritmo do jogo. Era bola lá e cá. A atmosfera também se elevou, com entradas mais firmes dos dois lados, mas foi abaixando próximo do fim do primeiro tempo.