Romero ultrapassa Jô e assume artilharia do Corinthians no século

O jogador já havia alcançado o topo da lista entre os artilheiros da Neo Química Arena, com 41 gols anotados em Itaquera.

Classificação e jogos Paulista

Romero ultrapassou o ex-atacante Jô na lista de maiores goleadores do Timão no século XXI. Jô somou 65 tentos em 284 jogos no clube paulista.