Paiva mira no Botafogo longevidade de Abel no Palmeiras: 'Impossível não é'

Renato Paiva chegou ao Botafogo para a segunda passagem no futebol brasileiro e quer um caminho mais longevo que os nove meses em que esteve à frente do Bahia, e com despedida por decisão própria. Ciente da ciranda de treinadores, o português tem como exemplo um compatriota: Abel Ferreira, do Palmeiras. E não apenas pelo tempo de casa, mas também pelas conquistas.

Se o Abel já fez, é porque se pode fazer. Impossível não é. Eu acho que as equipes vivem de ciclos. O futebol vive de ciclos. E o Botafogo acaba de entrar, neste ano, em um ciclo vitorioso. Eu sei que só três clubes ganharam Libertadores e Brasileiro ao mesmo tempo na história do futebol brasileiro. Mais difícil que ganhar é manter nesta realidade que é o futebol brasileiro. O calendário é muito exigente.

Renato Paiva

Abel foi contratado em outubro de 2020 e ainda está no Alviverde. Em junho do ano passado, quando completou três anos, sete meses e 20 dias, se tornou o treinador com mais tempo em uma única passagem na história do clube — Oswaldo Brandão, com 1.327 dias, ocupa a segunda colocação.