São Paulo se despede de reforço de R$ 13 milhões que estava fora dos planos

O contrato do colombiano Luis Orejuela com o São Paulo chegou ao fim ontem, após o lateral-direito ter passado os últimos três anos fora dos planos do Tricolor paulista.

O que aconteceu

Contratado em 2021 por R$ 13 milhões, Orejuela tinha vínculo válido com o time do Morumbi até 1º de março deste ano. Ele, que foi o reforço mais caro daquela temporada, deixa o clube quatro anos depois sem nenhuma mensagem de despedida —de ambos os lados.

O lateral havia sido contratado com status de "jogador de seleção" para uma posição necessitada no São Paulo. O jogador de 26 anos pertencia ao Cruzeiro, mas passou a temporada anterior no Grêmio e foi um dos destaques no time nas campanhas do título do Gaúcho e no vice da Copa do Brasil. Seria a reposição ideal caso Daniel Alves fosse alocado no meio de campo.