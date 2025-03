Onde vai passar Corinthians x Mirassol? Como assistir ao vivo com imagens

Nas fase final do Paulistão, a única vantagem para quem tem melhor campanha é jogar a partida decisiva em casa. Quem vencer estará na próxima fase e em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.

O Corinthians fechou a fase de grupos do Paulistão com a melhor campanha do torneio, liderando o Grupo A com 27 pontos, 11 a mais que o Mirassol, seu adversário nesta noite.

Sob o comando de Ramón Díaz, o Timão venceu oito dos 12 jogos, mesmo alternando o elenco e testando novas opções. No entanto, nas duas últimas partidas, já com a classificação garantida, o time empatou com Guarani e Portuguesa, ambos em 2 a 2.

O Mirassol, por sua vez, começou o campeonato com uma derrota para o Santos, mas logo reagiu com quatro vitórias seguidas. Porém, o Leão enfrentou uma queda de rendimento e perdeu cinco das últimas seis partidas.

Corinthians x Mirassol -- Campeonato Paulista 2025