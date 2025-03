Neymar não escolhe rival na semi: 'Eles têm mais medo de me pegar'

O time comandado por Pedro Caixinha volta a campo no próximo final de semana necessariamente como visitante. As semis terão novamente o formado de confronto único, com 9 de março como data base, e serão disputadas nos estádios dos times com as melhores campanhas.

Classificação e jogos Paulista

Neymar segue em busca de manter a escrita de sempre chegar à final do Paulistão. O craque disputou o campeonato entre 2009 e 2013 e esteve na decisão todas as vezes —venceu três títulos e ficou com dois vices.

O camisa 10 foi decisivo de novo e marcou o primeiro da vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, na Vila Belmiro. Ele guardou o dele em cobrança de falta e depois cobrou o escanteio que resultou no gol de João Schmidt. Os últimos cinco gols do Peixe tiveram participação do astro.

O que mais Neymar disse

Bola parada decisiva: "A gente fica feliz com as vitórias, com a bola parada, time campeão é isso. A bola parada decide jogo, a gente sabe disso. Todos que trabalham sabem que bola parada ganha jogo. O time está mostrando que a gente trabalha e que no jogo conseguimos fazer".

Música da comemoração: "É 'Se eu me humilhar'. É um pagode gospel que a gente estava escutando e decidimos fazer a dança."