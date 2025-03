Mirassol tira lição de derrota para surpreender Corinthians: '11 contra 11'

Prestes a comandar o Mirassol diante do Corinthians hoje, às 18h30, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, Ivan Baitello sabe que terá uma missão complicada no clube que conhece tão bem.

Aos 51 anos, ele tem longa trajetória no clube, onde já atuou como jogador, treinador, coordenador técnico e supervisor de futebol. Com a saída de Eduardo Barroca, assumiu o time na última rodada da fase de grupos, na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras. Agora, o interino quer surpreender o time de melhor campanha no torneio.

"É natural que um time grande, jogando dentro dos seus domínios, seja considerado favorito. Se você fizer uma estimativa do retrospecto, ele tem mais vitórias do que empates e derrotas em casa. Mas o favoritismo é até o árbitro apitar. A partir daí, são 11 contra 11, e os episódios do jogo determinarão muito o que vai acontecer", analisou.