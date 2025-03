Lei do ex? Corinthians reencontra Cria do Terrão e ídolo nas quartas

Roni, volante formado no terrão alvinegro. Desde a infância no Corinthians, Roni foi campeão da Copinha de 2017 e ganhou projeção nas categorias de base. Em 16 de setembro de 2020, estreou com gol no profissional, na vitória sobre o Bahia por 3 a 2. O jogador permaneceu por três temporadas no Timão, até ser emprestado para o Atlético Goianiense em 2024. Neste ano foi anunciado pelo Mirassol, somando apenas 183 minutos em 6 jogos pelo Leão.

Classificação e jogos Paulista

Reserva no gol é ex-Corinthians

Reserva de Cássio por sete anos no Corinthians, Walter é banco de Alex Muralha em 2025. O goleiro teve uma longeva passagem pelo Timão, entre 2013 e 2020, inclusive sendo pedido pela torcida para ser titular em fases ruins do titular. Walter foi emprestado ao Cuiabá em 2021, assinou com o clube por quatro temporadas e, aos 37 anos, fechou com o Mirassol. No entanto, em 2025, não disputou nenhum jogo.

Encontro com ídolo na área técnica

Paulinho, ex-volante e ídolo corintiano, pode pintar na área técnica do Mirassol. O atual coordenador técnico do Leão tem feito aparições ao lado da comissão interina da equipe após a demissão de Eduardo Barroca.

Ivan Baitello comandará o Mirassol possivelmente com a ajuda do ex-Corinthians, em confronto na Neo Química Arena. A situação aconteceu na última rodada da frase de grupos, na derrota para o Palmeiras por 3 a 2, no Allianz Parque.