Futebol europeu tem chute na cara em dias seguidos; veja lance na Croácia

Após uma falta cobrada para a área, Galesic deu um salto e esticou o pé direito. Lucic, que saiu para fazer a defesa, afastou a bola e logo depois foi atingido no rosto. Ele caiu no chão imediatamente.

O árbitro da partida foi ao VAR. Após análise das imagens, ele expulsou o jogador do Dínamo Zagreb.

Solada pelo 2º dia consecutivo

O lance acontece no dia seguinte ao que Mateta sofreu na Copa da Inglaterra. O atacante sofreu uma "laceração severa" na orelha esquerda após levar uma solada do goleiro Liam Roberts, do Millwall. Ele tomou 25 pontos e recebeu alta na noite do último sábado.