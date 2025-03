Flu atropela Volta Redonda com dois de Canobbio e encaminha vaga à final

Vaias antes do jogo - O técnico Mano Menezes foi vaiado antes mesmo de a bola rolar. A manifestação aconteceu quando seu nome foi anunciado durante a escalação no telão do Maracanã. Após o primeiro gol, ele se direcionou para um torcedor que estava atrás do banco de reservas e lhe mandou beijos ironicamente.

Classificação e jogos Carioca

O jogo

O Fluminense teve o controle do jogo desde os primeiros minutos, mas contou com uma ajuda do próprio Volta Redonda para ter sua vida facilitada logo no início, quando Wellington Silva falhou e Canobbio abriu o placar. O erro com gol na sequência pareceu abalar o time da Cidade do Aço que, acuado, passou a conceder espaços e o Tricolor foi se aproveitando. O predomínio só não foi completo porque o Voltaço chegou a assustar com duas bolas na trave, sendo uma em impedimento.

No segundo tempo o Fluminense nem precisou colocar o pé no acelerador para se manter soberano na partida. Mano Menezes fez modificações e manteve o nível da equipe diante de um Volta Redonda atônito e pobre de criação no ataque, que levou o quarto gol quando preparava uma substituição em atacado com quatro jogadores. No fim, o Tricolor poupou o físico e segurou o resultado.

Gols

Bobeada e gol do Flu - O Fluminense abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo quando Wellington Silva foi recuar para o goleiro e o passe foi fraco, dando uma assistência para Canobbio, que teve tranquilidade e tocou no canto, rasteiro.