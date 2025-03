Decisivo, Bruno Henrique se impõe como solução em vaga deixada por Gabigol

Novamente decisivo, Bruno Henrique 'levanta o braço' para ocupar a lacuna deixada no time do Flamengo após o adeus do ídolo Gabigol, e volta a mostrar credenciais para se tornar solução para posição que foi foco no mercado da diretoria então recém-eleita.

O camisa 27 teve nova oportunidade como referência no ataque, foi o autor do gol da vitória sobre o Vasco, no primeiro jogo da semifinal do Carioca, e recebeu elogios do técnico Filipe Luís.