Flaco mostra canela machucada e ironiza entrada que não rendeu nem amarelo

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi às redes sociais depois da classificação à semifinal do Paulistão para reclamar de uma entrada que levou durante o jogo contra o São Bernardo.

Flaco na bronca

O argentino mostrou o hematoma em sua canela após dividida com Lucas Lima, que ocorreu aos 44 minutos do 1º tempo: "Foi nada", ironizou. O camisa 31 do São Bernardo chegou dividindo, derrubou o palmeirense na intermediária e saiu jogando normalmente.

O árbitro Matheus Candançan não marcou falta na jogada. Ele mandou seguir e só paralisou o jogo depois que o atacante ficou estirado no chão. A chuteira do adversário fez um corte na perna de Flaco.