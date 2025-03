Ex-companheiro de Ronaldo caiu nas drogas e hoje trabalha como pedreiro

Fabio Macellari foi companheiro de Ronaldo na Inter de Milão, mas teve que mudar de vida desde que se aposentou em 2015. No fim da carreira no futebol, o italiano caiu no mundo das drogas e hoje trabalha como pedreiro.

Fundo do poço

Lateral-esquerdo, Fabio Macellari representava uma grande promessa do futebol italiano. Apesar disso, ele não soube balancear a vida luxuosa no mundo da bola: aproveitava a vida noturna desenfreadamente, gastava dinheiro como se não houvesse amanhã e vivia em círculos com acesso fácil às drogas.

"Cometi alguns erros e até usei drogas. Quando se é jovem e ganha muito dinheiro, você se habitua naturalmente a um padrão de vida mais elevado. Não pensamos no que virá depois", disse Macellari em entrevista ao programa de televisão Non é la d'Urso.