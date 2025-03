'Estêvão joga muito, mas Yuri Alberto é o melhor do Brasil', diz Lucena

A grande fase de Estêvão no Palmeiras não é suficiente para fazer dele o melhor atleta em atividade no Brasil, afirmou André Lucena, no Fim de Papo, neste sábado (1).

Na opinião do comentarista, o posto pertence a Yuri Alberto, pelos gols decisivos e por ser um dos líderes técnicos da grande arrancada do Corinthians no fim de 2024.