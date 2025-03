Corinthians tem mudanças na zaga e Romero no lugar de Garro contra Mirassol

O Corinthians está escalado com novidades para enfrentar o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. O meia Rodrigo Garro começa no banco de reservas, enquanto a zaga tem surpresas.

O Alvinegro vai a campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martínez, Breno Bidon e Carrillo; Yuri Alberto, Romero e Memphis. São três mudanças com relação ao time que venceu a UCV na pré-Libertadores, no meio da semana.

Ramón Díaz trocou os dois zagueiros, promovendo a estreia de Gustavo Henrique na temporada, e colocou Romero no lugar de Garro. André Ramalho e João Pedro Tchoca ficam como opção na reserva.