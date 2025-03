Dono do PSG admite erro ao montar time de grandes estrelas por Champions

Após dois anos investindo em contratações de estrelas, hoje o Paris Saint-Germain aposta em atletas de menor badalação e nomes franceses. Presidente do time, Nasser Al-Khelaifi admitiu que montar um elenco de astros foi, na verdade, um erro.

O que Al-Khelaifi disse

"Admito abertamente que o plano quinquenal foi um erro", disse Al-Khelaifi em entrevista a Welt am Sonntag e Bild ao lembrar do projeto lançado pelo PSG em 2011, visando o título da Liga dos Campeões em cinco anos. A partir daí, o clube focou em contratações baladas como Neymar e Lionel Messi.

"Aprendemos com nossos erros. Afinal, conseguimos chegar a três semifinais nos últimos cinco anos, incluindo uma final. Então sempre nos esforçamos ao máximo. Se me perguntam se nosso objetivo é ganhar a Liga dos Campeões, diria que não. Se me pergunta se queremos lutar em cada partida, sim. Jogar futebol de ataque, sim. Nos divertir, sim. Temos os jogadores para fazer isso, sim. Temos os jogadores para ganhar a Liga dos Campeões este ano, no próximo ou dentro de oito. Temos a base para construir um grande time para o futuro", acrescentou o cartola.