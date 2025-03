Coronado sofre lesão muscular e desfalca Corinthians contra o Mirassol

O meio-campista Igor Coronado sofreu uma lesão muscular e vai desfalcar o Corinthians neste domingo, no confronto contra o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Inicialmente, Coronado seria titular contra o Mirassol, uma vez que o técnico Ramón Díaz decidiu poupar Rodrigo Garro, projetando o confronto contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores.

No entanto, o meia nem sequer foi relacionado para o banco de reservas após ser diagnosticado com uma lesão no tendão do adutor da perna direita nesta semana. Dependendo do grau da contusão, o meia pode levar de duas a oito semanas para se recuperar.