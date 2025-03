Memphis desequilibra, Corinthians bate Mirassol e garante melhor campanha

Memphis para em Muralha. No melhor ataque do Timão nos primeiros 20 minutos, a equipe alvinegra pressionou na área do Mirassol e ganhou o escanteio. Bidon trabalhou a bola, cruzou pela esquerda e encontrou Memphis. O camisa 10 subiu mais do que a defesa para cabecear firme, mas Alex Muralha saltou para fazer uma bela defesa.

Memphis Depay comemor aapós marcar pelo Corinthians contra o Mirassol, nas quartas do Paulistão Imagem: Leonardo Lima/Agif

Gol do artilheiro do século! Romero abriu o placar para o Corinthians, de peixinho, após cobrança de escanteio de Memphis Depay. Foi a 5ª assistência do camisa 10 nesta temporada.

Que isso, Yuri Alberto... O camisa 9 desperdiçou um bom contra-ataque, que começou com Romero roubando bola no perto do círculo central. O centroavante disparou, deixando o marcador para trás na corrida, mas isolou a bola na hora de finalizar.

Yuri perde na cara do gol. Carrillo recebeu um bolão na grande área, ajeitou e cruzou rasteiro. Livre, Yuri Alberto completou a jogada de letra, mas errou o alvo que estava sem goleiro. A sorte do camisa 9 foi que o gol seria irregular, porque o passe do meio-campista foi feito em posição de impedimento.

Bomba de Memphis! Yuri Alberto puxou o contra-ataque em velocidade, ganhou amplitude no campo e deixou Memphis em boa condição para finalizar. O holandês dominou e mandou uma bomba, mas Muralha defendeu.