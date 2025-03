Corinthians: Romero é impressionante, mas não tem lugar no time, diz RMP

Apesar de mais uma grande partida com a camisa do Corinthians, na vitória sobre o Mirassol, Romero não cabe no time titular, analisou Renato Maurício Prado, no Fim de Papo, neste domingo (2).

Na opinião do colunista, o atacante paraguaio não poderia substituir Garro, Yuri Alberto ou Memphis no ataque do Corinthians, mas cada vez mais se prova um reserva muito útil.