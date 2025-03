Corinthians e Palmeiras serão mandantes e aguardam rivais da semi; cenários

Os classificados Corinthians e Palmeiras terão os mandos de campo em seus duelos nas semifinais do Paulistão. Agora, os arquirrivais só aguardam a definição dos confrontos restantes das quartas para saber quem enfrentarão.

Cenários da semifinal do Paulistão

O Corinthians despachou o Mirassol e confirmou a classificação com direito à melhor campanha. O Alvinegro paulista venceu por 2 a 0, com gols de Romero, que se tornou o artilheiro do clube no século, e de Memphis.

O Palmeiras, que já havia conquistado a vaga, tem a 2ª melhor campanha garantida. O Alviverde atropelou o São Bernardo por 3 a 0 ontem e só fica atrás do Corinthians na classificação geral do campeonato. Nenhum dos outros times nas quartas de final pode ultrapassar a pontuação combinada da equipe de Abel Ferreira.