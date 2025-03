Jogador sofre sequestro-relâmpago na sexta e joga no sábado no México

O volante Nicolas Fonseca, da seleção do Uruguai, sofreu um sequestro-relâmpago na sexta-feira, no México. Ele joga no Léon ao lado do colombiano James Rodríguez, ex-São Paulo.

Ivan Tona (esq.), do Tijuana, e Nicolas Fonseca (dir.) do Leon Imagem: Jam Media/Getty Images

O que aconteceu

Fonseca foi abordado pelos sequestradores quando estava a caminho do centro de treinamentos do Leon. O crime aconteceu na estrada Lagos de Moreno, no estado de Jalisco.