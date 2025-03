Auxiliar do Corinthians aceita protesto da torcida, mas pede 'memória'

Após a vitória sobre o Mirassol, na noite de hoje (2), que fez o Corinthians avançar à semifinal do Paulista com a melhor campanha geral, Emiliano Díaz pediu "um pouco mais de memória" aos torcedores. A declaração aconteceu em questionamento sobre como o elenco recebeu as cobranças da torcida depois do triunfo por 3 a 2 sobre a Universidad Central da Venezuela, pela Libertadores, na última quarta-feira.

O torcedor tem o direito de falar e fazer o que quiser. Acho que esse é o grupo que mais ganhou na última década. Sabemos o que temos de fazer e não ficamos chateados com coisa alguma. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Esse grupo está fazendo ressurgir o Corinthians. Estou feliz pelo grupo, que vem sofrendo muito. Eles conseguiram competir com uma preparação de uma semana. Estou muito orgulhoso do elenco. São seres humanos, passam por coisas distintas. Mas não estamos chateados. Cada um tem o direito de falar e fazer o que quer, mas talvez teriam que ter um pouco mais de memória. Quando chegou este grupo e como está agora Emiliano Díaz

O que mais eles falaram?

Diferença do jogo contra a Universidad Central da Venezuela e Mirassol [Emiliano]: "Foi um jogo totalmente diferente porque era Libertadores. No jogo passado, estávamos mais acelerados e hoje não. Simplesmente isso"