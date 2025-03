Caixinha incentiva Santos a curtir Carnaval antes da semi: 'Equipe merece'

O camisa 10 foi decisivo de novo e marcou o primeiro da vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, na Vila Belmiro. Ele guardou o dele em cobrança de falta e depois cobrou o escanteio que resultou no gol de João Schmidt. Os últimos cinco gols do Peixe tiveram participação do astro.

O que mais Caixinha disse

Neymar preocupa? "Foi qualquer coisa na posterior, mas vamos aguardar ser avaliado e na quarta, quando voltarmos a treinar, esperar que já esteja tudo bem".

Análise do jogo: "Não foi um jogo nada fácil, mais uma vez a bola parada foi decisiva para nós, o Bragantino nos criou muitos problemas, principalmente no 1º tempo, na forma como criavam com superioridade numérica. Nos levaram a defender mais próximos de nossa área, mas também nos deram espaços e nos permitiram chegar com qualidade, mas não finalizar com qualidade. Poderíamos ter encontrado o 2º gol antes. Não entramos muito bem no 2º tempo, mas estivemos mais compactos e soubemos jogar o jogo".

Smoking x macacão: "Nem sempre é possível jogar o futebol com smoking, às vezes é preciso usar o macacão".

Qualidade do meio para a frente: "acredito muito no 11 base, no momento que estão a viver e na competitividade que esse time está a demonstrar no dia a dia de trabalho. Isso nos faz crescer internamente, quem está jogando quer continuar e os outros estão demonstrando que querem sua oportunidade. Ainda não estamos todos no mesmo ritmo, mas com todo esse número vasto de nomes, temos muitas opções e estamos satisfeitos. Vamos ter semanas largas neste mês, e vai nos dar oportunidade no treino".