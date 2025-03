Atacante teve laceração severa na orelha após solada e levou 25 pontos

O atacante Jean-Philipe Mateta sofreu uma "laceração severa" na orelha esquerda após levar uma solada do goleiro Liam Roberts, do Millwall, no jogo pela Copa da Inglaterra. O jogador tomou 25 pontos e recebeu alta na noite do último sábado.

Estamos muito satisfeitos em confirmar que JP Mateta recebeu alta desta noite do St George's Hospital, onde recebeu tratamento especializado e 25 pontos para uma laceração severa na orelha esquerda. Todos os exames foram limpos [não apresentaram alterações] e JP está se sentindo bem. Trecho de comunicado do Crystal Palace

O que aconteceu

Mateta deixou o campo de maca, usando máscara de oxigênio e foi levado para o hospital St. George's, em Londres (ING). O episódio aconteceu aos oito minutos do primeiro tempo, e o goleiro foi expulso após revisão do VAR. O Palace venceu por 3 a 1.