Vasco e Fla têm clássico esvaziado em meio a Carnaval e forte calor no Rio

O clássico entre Vasco e Flamengo, no primeiro duelo pela semifinal do Carioca, foi de público baixo em meio ao Carnaval e ao forte calor no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O jogo ocorre no Nilton Santos, às 17h45. O segundo encontro vai ser no próximo sábado, no Maracanã.

O confronto foi marcado no sábado de Carnaval. A agenda de blocos da Cidade Maravilhosa contempla festejos em diversos pontos. Apesar disso, torcedores que conversaram com a reportagem não relataram problemas para chegar ao estádio.