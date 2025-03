Bruno Henrique faz golaço, e Fla sai na frente do Vasco na semi do Carioca

Herança do último clássico?

O clássico foi brigado, principalmente no primeiro tempo, e teve alguns episódios do famoso "princípio de confusão", com os jogadores de Vasco e Flamengo se estranhando em campo. O último duelo aconteceu no dia 15 de fevereiro e teve vitória do Fla. O jogo terminou em confusão em campo, após vascaínos "cobrarem" Wesley após um passe com o rosto virado quando o placar já apontava 2 a 0 favoravelmente aos comandados de Filipe Luís.

Classificação e jogos Carioca

Estreia no Vasco

O atacante Loide angolano desembarcou no Rio de Janeiro na quinta-feira, foi anunciado como reforço no mesmo dia e fez a estreia no clássico deste sábado. Ele entrou no segundo tempo na vaga do volante Matheus Carvalho.

Como foi o jogo

O clássico começou quente, com faltas mais duras e jogadores com cartão amarelo logo nos primeiros minutos. As equipes se mostraram "pilhadas", principalmente o Vasco, que abusou da força em diversos lances. O Flamengo também teve os seus momentos mais violentos — em falta de Wesley em Vegetti houve um princípio de confusão. O primeiro tempo terminou com nada menos que seis amarelos. sendo quatro para o time de São Januário e dois para a equipe da Gávea.