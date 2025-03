Após pré-convocação, Matheus Cunha faz golaço e é expulso por agressão

Um dia depois de aparecer na pré-lista da convocação de Dorival Júnior para os próximos compromissos com a seleção brasileira, Matheus Cunha fez um golaço pelo Wolverhampton nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, mas acabou expulso no segundo tempo da prorrogação ao agredir Milos Kerkez, do Bournemouth.

O que aconteceu

Na última sexta-feira, Matheus Cunha apareceu na pré-lista de convocados da seleção brasileira para enfrentar Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O jogador fez jus ao seu nome no dia seguinte, durante as oitavas de final da Copa da Inglaterra. Aos 15 minutos do segundo tempo da decisão, Cunha recebeu pela direita, chutou de fora da grande área e marcou um golaço pelo Wolverhamton, empatando a partida, que foi para a prorrogação.