Técnico do Grêmio atinge rosto de jogador em confusão após gol de bicicleta

O técnico Gustavo Quinteros, do Grêmio, foi expulso após agredir Ênio, do Juventude, na semifinal do Gaúcho Imagem: Luiz Erbes/Agif

Ênio, do Juventude, tentou afastar Quinteros do alvoroço, mas foi atingido no rosto pelo técnico rival. A atitude do argentino fez os atletas do time da casa se revoltarem. O técnico até se desculpou com Ênio, mas a treta tomou maiores proporções, e os jogadores precisaram ser contidos. Policiais entraram no gramado e fizeram um cordão de segurança ao redor da arbitragem.

Daronco validou o gol e expulsou Quinteros após revisar ambos os lances no VAR. O lateral Reginaldo Lopes, do Juventude, também recebeu cartão vermelho por ter dado um empurrão no técnico após a agressão.

O jogo ficou paralisado por mais de dez minutos desde o gol de Gustavo Martins até a resolução da confusão. A bola ainda rolou por mais dois minutos até Daronco apitar o fim da partida, e a decisão ir para as penalidades.

O Grêmio avançou à final nas penalidades por 3 a 2, com Ênio desperdiçando a última cobrança. O goleiro Tiago Volpi brilhou, defendeu dois pênaltis e acertou o que bateu.