Sem jogar desde dezembro, Paulinho recusa desfilar na Mangueira

Paulinho, do Palmeiras, foi convidado para desfilar como destaque da Mangueira, escola de samba do Rio de Janeiro. O atacante que está sem jogar desde dezembro, porém, recusou o convite 'por questões profissionais'.

O que aconteceu

A Estação Primeira de Mangueira convidou o atacante Paulinho para desfilar no carro alegórico "Negros que venceram na vida". A escola de samba carioca entra na Sapucaí no domingo, fechando o primeiro dia de desfiles com o enredo "À Flor da Terra, no Rio da Negritude entre Dores e Paixões"

O atacante, porém, recusou o convite e alegou 'questões profissionais'. Apesar disso, ele garantiu a presença na avenida para prestigiar o evento. O Palmeiras entra em campo neste sábado, às 20h30 (de Brasília) para enfrentar o São Bernardo pelas quartas de final do Campeonato Paulista.