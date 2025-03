Estêvão decide, Palmeiras domina São Bernardo e segue na busca pelo tetra

O adversário na semifinal ainda será definido, mas o Alviverde já sabe que não enfrentará o Corinthians. O regulamento do Paulista determina que os duelos da penúltima fase terão como base os rendimentos das equipes no campeonato, e não via chaveamento. Ou seja, o time com melhor campanha enfrentará o que teve a pior entre os semifinalistas, enquanto os com 2ª e 3ª melhores campanhas se encaram no outro jogo. Um Dérbi só pode ocorrer na final.

O Palmeiras volta a campo no próximo final de semana e jogará no Allianz. Os confrontos da semi têm 9 de março como data base. Como necessariamente não vai enfrentar um time com campanha melhor, terá o mando de campo na próxima fase.

Palmeiras passeia no ABC

Richard Ríos, do Palmeiras, no jogo contra o São Bernardo, pelas quartas do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

O Palmeiras sufocou o adversário nos primeiros minutos e não demorou para tomar a frente do placar com uma pintura de sua joia. O time visitante deixou os donos da casa completamente acuados, sustentando a marcação no campo de ataque e buscando brechas na retranca amarela. A fresta veio pelos pés do garoto de 17 anos.

O São Bernardo precisou sair para o jogo e até flertou com uma resposta rápida, mas seguiu apático em campo. Armado para tentar frear o atual tricampeão, a equipe do técnico Catalá não conseguiu reagir e ofereceu pouco perigo. Os palmeirenses aliviaram a pressão sem deixar de ditar o ritmo do jogo, e o segundo gol virou questão de tempo.