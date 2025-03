Santista disparado: veja como está a artilharia do Paulistão 2025

Guilherme, do Santos, é o líder isolado da artilharia do Paulistão 2025, com dez gols, e tem boa vantagem à frente dos concorrentes para encerrar a competição como maior goleador.

O que aconteceu

Daniel Amorim, do Velo Clube, é quem está mais perto de Guilherme na artilharia. Ele soma seis gols, mas a sua equipe já está eliminada da competição -e inclusive acabou rebaixada.

Cinco jogadores somam cinco gols e aparecem na sequência entre os maiores artilheiros do Estadual. São eles: Talles Magno, do Corinthians, Maurício, do Palmeiras, André Silva, do São Paulo, e Fabrício Daniel, do São Bernardo, além de Carlão, do Noroeste, time já eliminado.