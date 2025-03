Quartas do Paulistão: veja onde assistir e detalhes dos jogos decisivos

O Campeonato Paulista alcançou a fase de quartas de final com os clubes grandes vivos e enfrentando adversários que surpreenderam na fase de grupos — os duelos são eliminatórios e, se houver empate nos 90 minutos, a decisão fica para os pênaltis. O UOL Play transmite três dos quatro jogos desta etapa do estadual.

Chegou a hora!

O jogo São Bernardo x Palmeiras inaugura a fase eliminatória já neste sábado a partir das 20h30. O time do ABC fez a segunda melhor campanha geral e terá a vantagem de jogar em casa diante dos comandados de Abel Ferreira, que conseguiram a classificação de maneira dramática na última rodada.

Corinthians x Mirassol "abre" o domingo, na Neo Química Arena, às 18h30. O alvinegro é dono do melhor aproveitamento do estadual, enquanto o clube do interior demitiu Eduardo Barroca e será comandado interinamente por Ivan Baitello.